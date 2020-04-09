砂石荒 潘俊榮為營造業喊SOS

新冠疫情衝擊面擴及全台各工程，工總監事會召集人潘俊榮9日為營造產業發出「求救」信號表示，疫情讓營造工程全面遭遇砂石斷、料斷、設備斷、工人缺的衝擊，導致全台民間及公共工程，幾乎陷入全面停宕危機，廠商面臨合約逾期罰款風險，因此盼政府正視疫情對營造產業造成的衝擊，給予必要協助與補償，度過難關。

對此，行政院政委兼工程會主委吳澤成9日表示，因應新冠肺炎疫情致大陸砂石無法進口，3月中旬已召開跨部會會議，採取東砂北運、中砂北運等方式，國內增量調節533萬公噸砂石，可補足大陸進口砂石缺口483萬公噸，不會有砂石斷料問題。

工程會是在上月13日邀集礦務局、水利署、航港局、台灣港務公司、花蓮縣政府等相關單位會商，共同協助穩定營建最重要基礎材料砂石產業鏈供需及價格。

面對疫情造成營造工程產業衝擊與全台工程陷入停宕危機，營造公會9日邀集常務理事召開會員權益委員會臨時會議，並邀潘俊榮參與，就營造產業在疫情蔓延期間所遭受影響共謀對策。

會後，潘俊榮為業界請命。他指出，營造業為火車頭產業、也是國家基礎建設不可或缺產業，這次營造業面對前所未有的難題，目前新北市政府已將建照主動延長兩年，道出營建產業的困境，但延長建照做法並不能完全協助營造業。

潘俊榮說，營造業從事工程種類和相對應業主非常多，有民間建築業、科技公司、各級政府、中央局處與國營事業，需要所有業主都能認同這次疫情對營造業衝擊，進而展延工期、避免合約逾期罰款、並給予營造業補償，才是解決真正的問題。他呼籲政府應針對上述問題迅速研擬對策，協助營造產業度過難關，以降低對經濟成長的衝擊。

潘俊榮說，過去營造業曾面臨砂石荒、缺工、料源不足等問題，但從來沒有像這次是所有問題一次襲來。這次砂石荒更是全面性，受到疫情影響，原來自大陸與東南亞地區砂石全然中斷，不但導致預拌混凝土價格上漲，還因供應時程無法配合工程承攬廠商所需，造成成本增加與工期延宕。

他說，禍不單行的是，原已呈現嚴重缺工的營造產業，受到疫情影響，北、中、南工人流動性意願明顯降低；加上業者反應設備類工程設施，需要從國外進口，除國外疫情嚴重造成供應商供應鏈中斷暫緩出貨，國際貨運配合減少運能，不論大中小營造廠均受到影響。