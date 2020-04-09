高鐵延伸宜蘭 拚年內送進環評

交通部9日證實，554億元「高鐵延伸至屏東」一案，已完成補充資料、重新報院，正由國發會審議中。而總經費達955億元「高鐵延伸宜蘭」案，將可望趕在年底前，送進環保署一階環評，盼早日紓解雪山隧道假日塞車的惡夢。

立委陳歐珀、宜蘭縣議會民進黨團8日拜會交長林佳龍，交通部鐵道局已於去年11月啟動「北宜直鐵替代方案（高鐵延伸宜蘭）」綜合規畫及環評作業。由於高鐵工程依據環評法施行細則，必須走較困難的二階環評，與會人士透露，林佳龍會中承諾，本案將趕在11、12月送進環保署進行一階環評審查、進行範疇界定等程序，如此才有機會在明年底前，接續走二階環評。

據了解，原有的「北宜直鐵」方案橫跨翡翠水庫集水區，先前遭台北市政府反對，爭議較大，去年林佳龍拋出改以高鐵作為「北宜直鐵替代方案」，由台北南港延伸至宜蘭市，路廊北移10公里、遠離翡翠水庫集水區，全長約50公里，車程13分鐘，總經費955億元，獲得宜蘭地方大力支持。

交通部官員表示，目前正委託顧問公司，針對運輸需求預測、工程技術、路線方案、宜蘭三鐵共構車站、營運規畫、經費、期程、經濟效益評估及財務分析等各面向進行整體評估，相關報告預計11月出爐，屆時將和原本的直鐵方案綜合比較，拍板後立刻送環評審議。

另高鐵延伸至屏東一案（又稱左營案），已被蔡政府列入「大南方計畫」，交通部規畫將從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝，全長17.5公里，車程15分鐘，經費達554億元。知情官員表示，目前正由國發會審查中，政院核定後就可展開相關作業，最快明年下半年送入環評。

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