石門水庫防淤隧道工程計畫 新增經費21億

經濟部水利署9日透露，行政院8日核定通過前瞻基礎建設辦理石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫第一次修正案，新增經費21.69億元，辦理大嵙崁清淤輸送系統工程，預計2024年完工後，將有助於石門水庫淤積土方去化，並可大幅改善大溪附近地區的交通擁塞問題，促進區域整體發展。 水利署進一步指出，行政院8日核定通過前瞻基礎建設辦理石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫第一次修正案，將與桃園市政府合作，新增辦理大嵙崁清淤輸送系統工程，自石門水庫後池堰沿大漢溪左岸，連接至大溪既有水防道路，提供石門水庫清淤車輛通行，將可減少清淤運輸距離及時間，有助於淤積土方去化，及恢復水庫庫容。

修正後的總工程經費達67.96億元，可併同提升大溪及三坑地區公路服務水準，兼顧桃園市民用水及通行的需求。

另外，配合此次新增清淤輸送系統工程，行政院也同意1.73億元的經費，由台電公司一併辦理瑞興國宅上方穿越高壓電纜遷移工作，解除當地住民困擾問題，同時改善大漢溪水岸景觀，促進區域整體發展。 水利署說，目前石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，主要為解決水庫淤積問題，目前由北區水資源局積極施工中，全長3,702公尺隧道，由上方及下方同時進行24小時輪班施工，全力趕辦，已完成約65％（長度2,400公尺）， 預估2021年完成後，可提高水庫排淤能力每年64萬立方公尺。

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