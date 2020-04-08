發現金會被存起來 沈榮津：折扣券有四倍效應

受到疫情影響，許多行業大喊快撐不住，多位立委提出希望政府趕快發放現金。經濟部長沈榮津8日受訪表示，發放現金民眾會拿去儲蓄，使用折扣券可創造四倍的消費效應。

沈榮津指出，以折扣券來說，就有「四倍」的效果，因有25％的折扣，舉例來說，民眾會為了買4千元的商品拿到1千元折扣，帶動商機就有四倍。但如果是發放消費券只會帶來一倍效果，若是現金，可能民眾會省下來放在口袋，效益會小於一，因此要看擴散誘發效果，透過折扣券讓消費更有效果。

至於折扣券實施時間，沈榮津說，要等指揮中心認為疫情有和緩後，折扣券就會開始上路。官員透露，因清明連假期間民眾出遊狀況遠超過想像，將待觀察期二周後，才會確認實施日期。

在口罩生產上，沈榮津說，目前我國口罩日產量已達1,500萬片，依現有機器最大產能推估，極限能達到1,700萬片，而口罩原料都是MIT熔噴不織布，台灣每日最大能供應到2,000萬片，原料端相當充足，剩餘不織布原料規畫用在生產保護醫療人員的N95口罩，不會排擠現有的口罩生產。

沈榮津指出，製造N95口罩所需不織布數量是一般口罩的三至四倍，生產一個N95就會減少四片一般醫療口罩，但現正處防疫關鍵期，經濟部會確保口罩能日產1,500萬片以上，再去談增產N95口罩。

經濟部官員說，目前國內能生產N95口罩業者有四家，每日產能約10萬到10.5萬片，而第一線醫療人員每日使用約3至4萬片，數量還足以支應，為確保未來戰備存量，才會考慮要增產N95口罩備用。

官員透露，盤點國內口罩業者，有一家願意增加N95口罩產線，預計在本月底前會添購四台全新N95口罩機，且未來正式投產後業者也願意成為口罩國家隊，每日新增2萬片N95口罩會被徵用。

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