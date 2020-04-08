台灣3月出口年減0.6% 優於預期

財政部8日公布進出口統計，我國3月出口總值為282.7億美元，創歷年同月第三高水準，年減率僅0.6％，雖由正轉負，但遠優於財政部原預期年減5％。這主要受惠於大陸復工快速與我國宅經濟興起等利多，使電子零組件逆風高飛、再創單月出口新高，惟第二季疫情對出口成長壓力大。

而累計前三月出口787億美元，年增3.7％，進口值為691.7億美元、年增3.5％，首季不受新冠疫情影響。

財政部統計處長蔡美娜分析，首季出口仍有新興科技、產線回台等紅利，但疫情擴及全球，歐美市場需求下滑對出口衝擊在3月未完全顯現，但疫情已影響全球消費、投資、貿易活動轉為疲弱，台灣難置身事外，第2季出口成長將面臨不小壓力。而歐美端需求減少將反映在4月出口，預計4月出口動能會較3月下滑，財政部預估4月約年減2.5％～年增0.5％之間。

展望未來，她認為我國仍有中美貿易談判正向發展、5G與AI商機、台商產能位移回台等利多，但疫情是最大變數，按主計總處評估，若疫情延長到六個月，GDP成長可能下修到1.82％。

財政部分析，3月出口除大陸復工、遠端經濟興起，還有我國5G通訊持續發酵以及今年3月工作天數較去出同月多2天等共四利多，其中因遠距與5G設備熱銷，電子零組件3月出口值高達108億美元，年增率達18.1％，創近兩年最大增速（排除春節），而主要成長動能為通訊設備晶片的積體電路帶動、年增率20.5％，印刷電路年增7.1％，資通與視聽產品年增0.2％。

另，我國3月對陸港、東協出口值分別為117.4億美元（年增3.4％）、46.7億美元（年增3.4％），對美、歐、日三大經濟體出口則分別年減3.1％、8.1％、2.1％。