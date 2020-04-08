寄口罩到海外 注意全球111地不收台灣包裹

9日起開放民眾寄口罩到海外，但目前已經有111個國家或地區因為疫情關係不收台灣包裹，包括義大利、德國、加拿大等。對此，中華郵政表示，若民眾要交寄這些地區，也會婉拒並說明。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，為了照顧在海外的台灣人，避免因為口罩不足而暴露在感染風險中，從9日上午9時起開放民眾申請、寄送口罩至海外。

不過根據中華郵政最新公布的暫停收寄各類航空郵件國家（地區）一覽表，目前包含阿拉伯聯合大公國、印度、盧森堡、希臘、義大利、德國、加拿大、紐西蘭、澳洲、夏威夷等111個國家或地區，出於防範疫情的考量，不收來自台灣或任何的國際包裹。

對此，中華郵政表示，若是民眾要寄口罩到這些地區，將會請郵政人員婉拒，並告訴民眾主因是航班停飛以及對方國家不願意收，民眾硬要寄，也沒有用，相信大部分民眾都可以理解。

目前旅居德國的吳小姐表示，在德國目前口罩已經很難買得到，甚至口罩一個就要台幣將近300元，因此許多旅居當地的台灣人反而在討論要如何自製口罩。

吳小姐說，比起口罩無法寄送，更擔心接下來有可能會有鎖國政策，造成斷航等，屆時可能會更加麻煩。

同樣旅居海外的張小姐指出，只要政府能守護好台灣，讓她們不用擔心在台灣的家人，就是最好的幫忙。

張小姐表示，現在其他國家的鎖國經驗，希望台灣可以參考，配套好萬一需要封城或鎖國的規劃。

張小姐也說，政府也可以考慮改由辦事處提供口罩給有需求的旅外台灣人，避免無法寄送口罩的問題。

而另一名要寄口罩的陳先生說，因為很擔心在國外的親友買不到口罩，因此等了很久才等到政府開放，還好要寄送的地點是在美國，並非在被拒收的地方，也讓他鬆了很大一口氣。

（中央社）

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