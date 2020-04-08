紓困振興條例追加1500億 立院拚14日三讀

立法院長游錫堃今天召集朝野協商，討論行政院版紓困振興特別條例修正草案；朝野黨團同意該案在10日院會逕付二讀，13日下午進行條文實質協商。全案最快將於14日下午的立法院會，三讀修正通過。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，行政院2日上午加開臨時院會，通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1,500億元，讓經費上限從原先的600億元，提高為2,100億元，全案送立法院審查。

為此，游錫堃下午邀集朝野黨團，研商行政院函請審議「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1及第11條條文修正草案」等案相關事宜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，目前相關修正案版本，行政院版有2條條文，國民黨立委曾銘宗及時代力量黨團版本均有4條條文，希望游錫堃13日能召集協商，進行條文的實質討論；此外，對於行政院版，民進黨團會在10日院會提案逕付二讀，而其他黨團或立委所提的版本，13日協商時一起討論。

柯建銘也說，14日上午還有行政院長蘇貞昌的施政總質詢，結束後，院會下午便可處理討論事項，希望將特別條例列第一案處理，並順利三讀通過。

國民黨立法院黨團總召林為洲說，同意排除一個月的協商期，也同意逕付二讀，但希望在13日的協商前，行政單位能提供相關書面報告，說明600億元特別預算目前的執行狀況，以及未來編列1,500億元特別預算的大方向。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長高虹安也希望，行政院要在協商前提出書面報告，說明600億元的執行進度。時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，支持紓困力道要加大，而防疫要超前部署，法律層面也是一樣，必須要讓一般民眾有可預測性。

歷經約90分鐘的討論，各黨團同意行政院函請審議的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條之1、第11條修正草案」，及曾銘宗等19人擬具「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案」，納入10日院會報告事項，併案逕付二讀，由游錫堃於13日下午2時30分召集協商等。

此外，各黨團同意，請行政院於13日中午12時前，將有關追加預算的預估及第1期（600億元）執行情形，提出書面說明送各黨團，提供協商時參考。

另外，國民黨團希望視13日的協商狀況，再來決定後續院會二、三讀時程，不要今天就押日期，但他們同意先將特別條例修正草案，排入14日下午院會的討論事項；因此，行政院所提紓困振興特別條例修正草案，最快可於14日下午三讀修正通過。

（中央社）

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