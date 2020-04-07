2月製造業亮黃藍燈 3月考驗大

新冠肺炎疫情衝擊全球，但台經院7日公布1、2月製造業景氣燈號合併數據，整體製造業景氣信號值由1月8.75分，增加2.95分至109年2月11.7分，燈號由代表衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，主要是年初中美貿易帶動轉單效應和春節工作天數較少，讓數據表現不降反升，多數製造業1、2月期間相關數據表現較去年轉好，但3月中旬起，歐美經濟活動近乎停擺，加上近期國際油價大跌，對未來國內製造業景氣可能產生負面衝擊。



就2月景氣信號各主要組成項目觀察，台經院指出，四個項目分數增加、一項減少，經試算模型加權後，信號值增加2.95分。其中，以原物料投入面增加2.16分增幅最大，其次為需求面增加0.76分，售價面與成本面分別增加0.05分與0.02分，經營環境面則減少0.05分。燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。



台經院景氣預測中心分析，新冠肺炎疫情2月在大陸延燒，並影響到鄰近國家的供應鏈，使得亞洲製造業景氣全面萎縮，台灣則因春節和先前的轉單潮，2月國內製造業相關數據表現轉好，進出口與工業生產指數年增率皆由負轉正，外銷訂單年減幅度縮小，拉抬原物料投入面與需求面指標表現。



細部產業部分，半導體產業已成為2月期間的指揮旗，台經院指出，5G基礎建設、高效能運算等新興科技應用擴增，加上2月工作天數較去年同期增加，致晶圓代工、IC 封測等產量明顯增加，積體電路出口成長率由1月6.7％成長至2月48.6％，積體電路生產指數年增率亦維持雙位數成長，有助於需求面與原物料投入面指標表現。



但該院提醒，疫情全球擴散已是事實，廠商擔憂恐會衝擊終端電子產品需求，一致看壞未來景氣，拖累經營環境面指標，因此2月半導體景氣燈號由低迷的黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。



台經院指出，台灣運輸大類的製造業2月景氣反而好轉，一來是民眾對於疫情擔心，偏向選擇個人交通工具的意願增加，使得機車內外銷量皆較1月成長，2月該產業景氣由衰退的藍燈轉為低迷的黃藍燈。