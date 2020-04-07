9日起開放口罩寄海外 寄送流程一次看

民眾從9日起可以寄送口罩給居住海外配偶或二等親。經濟部說，民眾需透過貿易局網站輸入資料，待確認身份無誤後，將以簡訊通知，民眾屆時可以透過郵局或快遞寄送口罩。

新冠肺炎疫情蔓延，為了照顧在海外的台灣人，政府宣布自9日起開放民眾寄送口罩至海外。經濟部說明，收件人必須是寄件人的配偶或二親等內親屬，收件人每2個月最多可收到30片，寄件人每2個月最多也可寄送30片。

舉例而言，若在台灣的爸爸要寄口罩給人在美國的孩子，2個月內最多寄送30片，且媽媽不得再寄口罩，否則孩子收到的口罩將超過30片。

經濟部指出，民眾可以在9日上午9時起登入經濟部貿易局所設網站，輸入寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼（接收許可證號碼）、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

經濟部說，需透過經濟部與內政部電腦系統檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人確實居住國外，且收件人、寄件人均有中華民國國籍。當確認身分檢核及數量無誤即核發許可證，將發送簡訊通知申請人。

經濟部說明，民眾可以透過郵局或是快遞寄送口罩，若以郵局寄送，寄件人提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入貿易局所設專屬網站，查驗屬實後列印許可證標籤，貼在郵包上辦理郵寄；若透過快遞寄送，寄件人提供許可證號碼，由快遞公司辦理簡易報關（報關系統比對許可證）及寄送。

經濟部提醒，若寄件人無法線上申請時，可填妥資料傳真（02-2396-5836、02-2321-7241）或直接到貿易局辦理，貿易局專人協助將資料登入許可證申請系統。

（中央社）

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