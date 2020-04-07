國內累計376人確診、52例本土 61人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，昨(6)日國內新增1,835例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計39,011例(含34,022例排除)，其中376例確診(今日新增案374至376)，分別為324例境外移入及52例本土病例。確診個案中5人死亡，61人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,298,066例確診，分布於182個國家/地區；病例數以美國356,942例、西班牙135,032例、義大利132,547例、德國95,391例及中國大陸81,740例為多；病例中73,444例死亡，新增4,814例，以義大利16,523例、西班牙13,055例、美國10,524例、法國8,911例及英國5,373例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

（中時 鄭郁蓁）

最毒班機再增1確診 累計10人感染新冠肺炎

華航3月30日從美國紐約飛台灣的CI011航班，截至昨日累計9人確診，指揮中心已要求餘下327人居家隔離，而今日該班機又再爆出一確診，案376也曾搭乘該班機，目前累計共10人確診。

案376曾於3月30日與案370、371一同返國，居家檢疫期間因返國搭乘的班機上有其他旅客確診，因此改列為居家隔離之接觸者。案376於4月2日至5日陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

（中時電子報 何立雯 、中時、 鄭郁蓁 ）