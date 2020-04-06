驚！華航班機9人確診 座位圖曝光

這班飛機好毒，美國返台者就有9人確診。中央流行疫情指揮中心公布國內新增10例確診，9例境外移入、1例本土，其中有3例都是搭乘3月30日自紐約返台的華航CI011班機，該班機迄今已有9人陸續確診，指揮中心表示，4月2日起已經將全機包含機組人員全數列為居家隔離對象，密切觀察中。

指揮中心發言人莊人祥指出，今天新增個案中有3人都搭乘CI011班機，在美國工作的364案早在3月10日就發病，3月30日入境時有主動向機場申報，當場採檢結果為陰性。居家檢疫期間，因所搭乘班機上有6名旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者，因持續有發燒等不適症狀，4月3日二次採檢仍是陰性，4月4日三度採檢直到5日確診，發病近一個月才確診。

案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢確診。

莊人祥表示，該班機迄今已有9人確診，包括案325至案329、案346、案364、案370、案371，其中前6例座位位置都在同一區域約40至49排，後3例坐在65到67排，該班機空服員13人，旅客共323人，目前全機人員包含機組在內全部居家隔離。

莊人祥表示，這9人目前無法完全排除機上相互傳染的可能性，但從部分個案發病日早於返台之前，且紐約又是目前美國疫情的重災區來看，研判仍是在美國感染的可能性居高。

指揮中心公布座位圖，分別為

案327-座位40H

案364 -座位42G

案346-座位 43K

案326-座位 47B

案329 -座位49E

案325 -座位49F

案370-座位 65H

案371-座位 66H

案328 -座位67C

（中時 鄭郁蓁）