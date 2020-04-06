「罩」到海外 9日開放寄送口罩給外國親屬

經濟部次長王美花今（6）日表示，將從本週四（9）日開始，民眾可上經濟部國貿局專門網站，申請輸出許可證之後，就可寄送口罩給海外親屬。



王美花說明，由於新冠肺炎疫情蔓延，目前國內口罩每日產能可達 1,200 萬片，為照顧在國外工作或就業的我國國人，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的「配偶或二親等內的親屬」，收件人每2個月最多可收到30片；寄件人每 2 個月最多也可寄送 30 片。



王美花說，國人得向國際貿易局專屬網站申請輸出許可證後，向郵局或快遞公司交寄貨品，申請及寄送流程如下：第一，登入系統：4 月 9 日 9 時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站。



申請網址為：https://emaskep.trade.gov.tw

第二， 輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30 片以內）及金額等資料。第三，進行身分檢核，透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

第四，核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即時簡訊通知申請人。



至於在寄送流程上，王美花表示，若透過郵局寄送，寄件人提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入經濟部貿易局所設專屬網站查驗屬實後，列印許可證標籤，貼在郵包上辦理郵寄。



至於若是透過快遞寄送，王美花說，寄件人提供許可證號碼，由快遞公司辦理簡易報關（報關系統比對許可證）及寄送。若寄件人無法線上申請時，可填妥資料傳真或親臨貿易局辦理，貿易局專人協助將資料登入許可證申請系統。