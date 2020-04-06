防疫升級！觀光局4/1已啟動異地辦公

觀光局今（6）日表示，清明連假過後已要求身體不適的同仁請假休息，觀光局先前已實施彈性上下班制度，早上8～9點均可到班，下班時間也為下午5～6點，並因應有同仁確診，已於4月1日（上周三）啟動異地辦公。

觀光局知情官員表示，在異地辦公機制上，由目前的代理局長張錫聰與百餘位同仁留在忠孝東路四段的原地點辦公，另由副局長周廷彰與各單位副主管，到敦化北路上的運輸研究所辦公。

交通部則表示，3月已完成正式異地辦公的演練，待中央下令即可立即實施；並最快於明（7）日啟動彈性上班機制，同仁可選8點、8點半、或9點上班，下班時間也對應調整。

據悉，交通部在彈性上下班措施先前已有法源依據，2014年即已訂定「交通部職員出勤暨加班注意事項」，出勤的彈性時間為8～9時，以及17～18時，而核心上班時間所有同仁均應到班，時間涵蓋早上9～12點半，下午1點半至傍晚5點。另為使業務正常運作，交通部各單位應於早上8點半至9點，以及傍晚5點到5點半，適度分配人員上班，如單位人數較少者，至少應有一人到勤，從事接聽電話及其他協調、聯繫等事宜。

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