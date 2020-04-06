防疫大升級 各部會這樣做

清明連假人潮眾多，中央流行疫情指揮中心發送國家級警報，呼籲民眾勿前往11個風景區。人事行政總處今天一早要求中央、地方各單位展開調查，同仁連假若有掃墓、外出到人口密集區，返回工作崗位後要自主健康管理，包括戴口罩上班、勤洗手、量體溫，若有症狀須立即就醫，並告知旅遊史。

高鐵、台鐵、台北捷運等都已陸續強制要求戴口罩，連計程車也不例外。人總說，已請各單位協助提醒同仁，相關防疫規則都要遵守。

內政部今天首日實施員工分流上班，在上下尖峰彈性2小時，人事總處也跟進宣布，讓員工錯開尖峰通勤時間，將把彈性上下班時間從1小時變成2小時，亦即從八點半到九點，改為七點半至九點半，錯開公共運輸人潮。

至於異地辦公方案已備妥在家辦公與異地辦公兩種模式，內政部周三模擬，人事總處也針硬體、網路狀況，進行測試，先前問題若能排除，就會展開。

行政院防疫措施也進一步強化，包括出入者需量測體溫，新聞中心出入也要量體溫並要求戴口罩，同時本周四院會將首次採行視訊會議，六都直轄市長，及在新莊副都心聯合大樓辦公的首長。

例如文化部、客委會、原民會等，可以參與視訊遠距會議，至於以後是否會全部官員都不用出席、改用視訊開會，將視疫情發展狀況而定。