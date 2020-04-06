陳時中籲企業啟動「彈性、異地上班」

衛福部長陳時中今(6)日表示，清明連假民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮密集，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。



陳時中提到，也呼籲企業啟動「彈性上班、異地上班」的規劃，指揮中心先前已經針對企業發布「持續營運指引」，建議企業在「零星社區感染」階段、「持續、廣泛性社區傳播」階段有不同因應作為，今日下午指揮中心將會討論是否修改、補充指引內容。陳時中也提到，民眾上班、上課時，要向主管、老師報告出遊情況，非必要不要到公司或學校。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。



對於清明連假指揮中心發出「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息」（俗稱國家級警報），造成部分業者抱怨，陳時中回應，對於旅遊業者、觀光業者表達歉意，因為連假大批民眾出遊增加了群聚風險，未來社會恐付出更大代價，而政府各單位都有紓困、振興方案，至於即將到來的五一勞動節，指揮中心是否推出管制措施？陳時中說，將會視疫情變化做最後調整。



指揮中心連假期間發布的警示風景區共11個，包含：虎頭埤、嘉義文化路、台南關子嶺、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、烏山頭水庫、湖境度假會館等埤塘風景區，高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮及屏東縣南州鄉以南（包含墾丁）。



指揮中心強調，國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。再次提醒民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰1.5萬元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。