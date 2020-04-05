搭小黃、Ｕber沒戴口罩 最重可罰1.5萬元

清明連假收假，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，收假後大家要提高警覺，但也不必恐慌；他同時宣布即日起不僅搭乘大眾運輸系統要戴口罩，搭計程車也必須全程戴口罩，否則司機可以拒載，若堅持不戴，最高可罰1萬5000元。

陳時中表示，還有近3萬人居家檢疫中，而目前實際上沒有發現社區群聚狀況，本土案例也很低，但連假移動風險增高，各界都很擔憂爆發疫情，陳時中因此宣布，即日起搭計程車也要戴口罩，若乘客拒絕戴口罩，司機可以拒載。

Ｕber等營業車列入

陳時中也表示，營業若沒辦法保持社交距離就要戴口罩，除了計程車外也包含Ｕber等，只要有照的營業車都會列入規範，罰則即起上路。

若民眾搭計程車堅持不戴口罩，或是司機本人也沒戴口罩，指揮官陳時中表示，均可以根據傳染病防治法第37條，開罰3000到1萬5000元。

交通部則已於3月31日宣布，4月1日起全部高鐵12站、台鐵239站及公路系統，包括高速公路服務區、公路客運轉運站都強制量測體溫，若複測超過攝氏37.5度，將被拒載；另因為大眾運輸難以保持社交距離，因此規定所有乘客要戴上口罩。

高鐵公司及台鐵局均已要求旅客全程戴口罩、量體溫，如果乘客沒有口罩，可於車站內超商購買泡棉或布口罩。

北捷提醒今日是清明連假後上班、上課首日，請民眾務必配戴口罩搭捷運，維持進站順暢，如有未戴口罩乘客，經勸導不聽將開罰3000至1萬5000元罰鍰，並拒絕運送。

北捷統計，4日起強制民眾搭捷運須戴口罩，北捷統計，截至5日下午2時，運量約110萬人次，有1萬人經勸導後戴口罩搭乘，另有約1100人經勸導後離開車站，暫無強制開罰。

北捷已勸離1100人

另首都客運有2件乘客不願配合戴口罩，經報警協調解決後未開罰，而新北市交通局統計，有151位公車乘客經司機勸導戴上口罩，有103人勸離未搭車，另有4件報警處理。

高雄捷運公司表示，截至昨日尚未出現有民眾抗拒糾紛，約95％的旅客都有戴口罩，少數旅客把口罩放在口袋忘記戴，經站務人員提醒都能配合戴上。

（中國時報 鄭郁蓁 、 潘千詩 、 游念育 、 葉德正 、 袁庭堯）