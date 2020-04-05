2月逼近16萬人 隱藏性失業登九年最高

行政院主計總處甫完成的調查指出，受疫情影響，近月生產及商業活動停擺已波及勞動市場，隨著尋職難度提高，想工作而不找工作的「隱藏性失業人數」於2月已逼近16萬人，創下近九年單月最高。

主計總處調查顯示，2月適逢新冠肺炎疫情初期，失業率、失業人數尚未明顯變化，惟「隱藏性失業」及「廣義失業率」已提前反映，雙雙創下近期新高，前者創下民國100年5月以來最高，後者也創下近三年同月最高。

隱藏性失業是指「想工作而不找工作」的族群，由於沒有找工作的行動，因此不算失業，而歸為「非勞動力」。主計總處表示，他們之所以想工作但又不找工作，是考量就業市場找工作不易，或可能是曾找工作屢屢受挫，因而退出勞動市場，他們雖被歸為「非勞動力」，但也被承認是「廣義的失業者」。

主計總處官員說，由於疫情的蔓延使得尋職難度升高，會讓國人找工作的意願變得更加保守，因此才會出現「隱藏性失業人數」創新高的現象。隨著疫情持續擴大，未來隱藏性失業人數仍可能會繼續升高，主計總處於內部討論中已發現這個現象，已密切注意中。

依主計總處統計，我國隱藏性失業曾於網路泡沫期間升逾25萬人，隨後逐年降至15萬，全球金融海嘯期間又升破18萬，隨著景氣走出谷底又逐年回降，今年2月再度上升至15.7萬人，創下100年5月以來單月最高，也就是近九年最高。

「廣義失業率」將隱藏性失業也列入失業統計，主計總處據此估算，2月升至4.95％，也創下近三年同月最高，相較於2月一般定義的失業率2.70％高出甚多。

主計總處官員表示，這次疫情與17年前SARS情況已不相同，隨時間拉的愈長，對勞動市場的影響也就愈大，鑑於各國失業情勢趨於嚴峻，我國的情況自然不可掉以輕心。