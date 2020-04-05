被清明連假嚇到 夜市、景點將訂流量管制

鑑於夜市、景點於清明連假期間人潮聚集，疫情指揮中心指揮官陳時中5日表示，近日將針對夜市、景點以及旅館訂房訂定流量管制規範。至於5月1日連假是否取消？行政院長蘇貞昌表示：「目前沒有這樣的規劃。」但也指示指揮中心於連假後擴大通報採檢，加強未來連假防疫規範。

蘇貞昌5日上午視察中央流行疫情指揮中心接受媒體採訪時表示，全世界已有40億人被禁足，我們台灣是全世界極少數還能正常生活，正常活動的國家，這個成果是國人同胞一起努力，得來不易。

鑑於清明連假人潮湧入各景點，是否考慮把五一勞動節連假拆開？蘇貞昌回應：「目前沒有這樣的規劃。」

但稍晚行政院發布新聞稿指出，蘇揆表示：「清明連假期間，許多景點人潮聚集，有些民眾可能因為興奮忘了戴口罩，也沒有保持適當的社交距離，情勢的確令人憂慮、緊張。」未來將會加強連假防疫規範及作為。

陳時中於5日下午記者會上也表示，在儘量維持國人正常的生活下，同時也讓防疫可以正常進行，未來會就各景點停車場限制一定的數量，並開闢徒步區，讓行人也能走在馬路上，以讓整個量不要那麼密集。還有，針對夜市、觀光景點也會訂流量管制，由管委會評估最多同時能多少人進去。

另外，當旅館訂房量達到一定量就不要再繼續收了，相關的規範指引下週會討論定案。

陳時中也表示，未來將鼓勵民眾於平常日去旅遊，不要在假日裡擠，此外也會訂定「彈性上班」，讓大家上下班不要擠在同一時候，各部會目前都正在研擬作法的指引，下週會在指揮中心討論定案。

指揮中心5日也公布新確診再增8例，均為境外移入，累計確診人數升至363例。全球確診則已升至115萬多例，以美國（30萬）、西班牙（12萬）、義大利（12萬）、德國（8萬）及中國大陸（8萬）居前五名。