台大校園防疫 逾60人的課程將採遠距教學

因應疫情變化，台灣大學校長管中閔今天發信給師生，提醒清明假期後，超過100人的大班一律實施遠距教學，27日起，超過60人以上課程也將全面實施遠距教學。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，管中閔發信給師生，信中提到開學至今一個多月，感謝大家共同為防疫所作的努力，包括老師在遠距教學上積極準備，學生對防疫措施的支持和配合，以及所有人員在防疫工作上的全力投入，顯示台大人的團結與韌性，校園至今未出現防疫缺口，是大家共同努力的成果。

為因應疫情變化，管中閔表示，上週開始對校園出入採取更嚴格管制，而清明假期後，超過100人的大班將一律實施遠距教學，4月27日起，超過60人以上的課程也將全面實施遠距教學，同時也與往來頻繁的學校保持密切聯繫，共同做好防疫準備。

管中閔指出，學校所有防疫措施都是為了保護校園安全，確保教學品質，讓學生學習不致中斷，如果因為防疫措施遭到任何困難，或對維護校園安全與健康環境有任何建議，歡迎隨時讓行政單位人員知道，學校一定會盡力協助解決困難，並改進相關作法。

由於疫情持續變化，管中閔提醒師生做好防疫準備，隨時注意自己的健康情況，避免出入人群聚集場所，盡量與他人保持適當距離，不過保持距離並不意味著關係疏離；在這段健康與心理都備受威脅的期間，正是台大人展現彼此關懷與相互支持的時刻，「疫情無法擊倒我們，深刻反思與積極態度則使我們更加緊密，更加團結，也更加強壯」。

管中閔信中指出，為因應疫情的變化，不僅對校園出入採取更嚴格的管制；清明假期後，超過一百人的大班將一律實施遠距教學；而自4月27日起，超過60人以上的課程也將全面實施遠距教學。

分享給校內師生員工的信，也併此祝所有朋友們平安健康。 由 CM Kuan 發佈於 2020年4月4日星期六

學生連假若出遊 陳時中：返校上課應告知

連假各旅遊景點湧現人潮，指揮中心指揮官陳時中今天說，旅遊移動增加染病風險，若小朋友有出遊，上學應告知老師，身體不舒服盡早就醫，也盼民眾上班、上學減少非必要聚集、戴好口罩。

中央流行疫情指揮中心在下午記者會表示，國內目前累計363例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，分別為312例境外移入及51例本土病例。確診個案中5人死亡，54人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

清明連假期間人潮移動頻繁，陳時中說，民眾在連假旅遊，有移動會增加染病風險，希望民眾回歸上班、上學生活後，還要是注意社交距離，戴口罩、注意個人衛生和環境整潔。

陳時中也說，連假有出去玩的小朋友，要向老師說明，若有身體不適的情況即早安排就醫；民眾上學、上班也要注意身體健康，減少非必要聚集，且要戴好口罩，並詳實告知旅遊史、接觸史等，讓醫療人員掌握身體情況。

指揮中心已訂定因應武漢肺炎疫情的公眾集會、大型營業場所等指引，並函請各縣市政府，落實轄內旅館、餐廳、大型營業場所及觀光旅遊景點等相關防疫措施，也請民眾務必配合。

指揮中心提醒，與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或正確配戴口罩。搭乘大眾運輸時也請全程配戴口罩，屢勸不聽者最高可處新台幣1.5萬元罰鍰。

此外，有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒症狀後送就醫，其中2人二採陰性、1人二採檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。