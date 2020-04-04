綠電憑證交易平台 6月上路

爆發性成長可期，今年估發出50萬張

用電大戶條款實施不受疫情影響，其中最重要配套─國家綠電憑證中心平台最快6月上路，推動買賣雙方媒合交易，預估綠電憑證將爆發性成長，今年預計發出50萬張。

「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」草案，亦即所謂「大戶條款」，4月1日已預告截止，預計一個月內正式公告上路。經濟部標準檢驗局說，案場查核後，綠電憑證交易上架平台最快6月上路。

能源局長游振偉表示，用電大戶條款經一個月預告，各界反應最多的部分，集中在過去依據地方條例設置再生能源設備，例如光電設備，因用電大戶條款上路後若「自發自用」，可納入計算義務量，若大戶先前躉售給台電或承租給其他業者，必須找當初業者解約，也可找承租業者取回綠電設施作為自發自用，完整版的用電大戶條款可望在4月對外公告實施。

標準局長連錦漳也說，綠電憑證平台「已經準備好了」，只待子法公告實施，平台就可以上架提供買賣雙方交易，目前壓力測試接近完成，後續會對賣方進行電廠實地查核，已有70多個案場率先完成查核，可享免查廠費用的優惠待遇。

標準局指出，交易平台上路後，再生能源憑證發出數量將大幅成長，從原本2019年的3.24萬張大爆發，發出數量上看50萬張。

連錦漳表示，賣方和買方必須預先登記，確認雙方提供供需是否接近，再進行競標。依據「再生能源電力及憑證媒合服務作業程序」，競標商品以高於底價出價排列優先順序，其中整批出售商品將由出價最高的買方一人得標，零售商品則依出價高低排列，以最高價為第一順位得標人，若還有數量可供分配，則第二順位需求方同列為得標。

而賣方登記時，必須登錄事項包含能源類型與可出售的裝置容量、可出售預估電量、可出售年期、出售方式（整批出售或零售）；買方除登記外需繳納保證金，登錄事項包括需求年期、年度需求電量、需求原因等項目。