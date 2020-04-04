3月出口遇逆風 負成長上看5％

財政部8日（周三）將公布3月進出口統計，該部統計處預估，3月起出口值將反映新冠肺炎疫情衝擊，成長率恐由紅翻黑、轉為負成長2％～5％，尤其中國大陸3月仍有停工情況，可能衝擊塑化及機械兩產業的出口動能。

若以長短期因素來看，官員表示，長期而言仍有中美貿易戰正向發展、5G與AI新興商機、廠商產能移回台灣等利多；惟新冠肺炎疫情肆虐全球形成短期衝擊，且後續發展尚未明朗，全球消費力道與原物料價格如原油已受嚴重影響，無形中壓縮出口動能。

官員以2月出口值為例，原本預估2月出口年增率為三成左右，但最後年增率為24.9％，初步統計，新冠肺炎至少衝擊我國單月出口值約15～18億美元，導致出口年增率下滑7.5～9個百分點，以每日出口值來看、甚至接近10％。

如今大陸企業雖紛紛復工情況，但官員認為，陸企受限於現金流緊縮、投資轉趨保守，已影響我國3月外銷情況。她指出，我國3、4月將是疫情主要關鍵，行政院主計總處2月初已下修我國今年經濟成長率，從2.72％下修0.35百分點、變成2.37％。

此外，3月以來行政院主計總處也在評估疫情，如果疫情三個月就結束，那就會維持2.37％，但如果延長到六個月，出口動能未能發揮，我國經濟成長率可能將下修到1.82％。

元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣則指出，新冠肺炎導致全球採取前所未有的管制措施如封城、隔離、機場與港口管理，這些都不利於全球產業鏈生產跟運輸，各國需求也快速下跌，因此每桶原油一度跌破20美元、各項原物料價格也走跌。

以經濟部2月外銷訂單指數而言，賴怡欣認為，即使今年2月的工作天數足足比去年多五天，但2月外銷訂單金額仍年減0.8％，足見疫情衝擊甚深。

賴怡欣也表示，雖然國際經濟進入寒冬，但台灣疫情控制得宜，可能會有部分轉單效應與中美貿易戰產能位移紅利，綜合評估下3月出口值應為負成長5.6％。