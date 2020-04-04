對美順差衝高 財部示警 台灣小心遭列匯率操縱國

財政部進出口統計顯示，我國2019年對美貿易順差達到114億美元、年增率高達78％，創下近十年最大增速與最高的順差金額。財政部也警示，雖因中美貿易戰享受出口美國的紅利，但部分指標也因此達到匯率操縱國的標準，對於是否意遭美列入匯率操縱國的風險，要提高警覺。

財政部官員指出，近兩年我國對美出口表現均優於預期，主因廠商因應貿易戰，提高台灣產能配置，加上資通訊產品的轉單效應。

官員說，美國總統川普運用關稅為對外貿易工具，2018年3月對全球實施鋼鋁稅以來，迄今有三批加徵關稅清單生效，涵蓋2,500億美元、約占美國自大陸進口比重46％。因此受惠的國家依清單而異，第一次以墨西哥、法國、斯洛伐克受惠較多；第二次清單得利者為日本、越南；第三次則是台灣與越南。

按美國進口國占比，以2019與2018年比較，大陸約下降2～3個百分點。受惠於轉單效益者以墨西哥居冠、增加近1個百分點最多，越南增加0.9個百分點居次，第三是台灣，增加約0.4個百分點。

官員分析，中美貿易戰發布第三次清單貨品後，美國自台灣進口值平均增幅達41％，也導致我對美出口值快速成長。以近兩年來說，因應產業鏈移轉，我對美國的進口2018年提高到331億美元、年增率為16％，2019年雖提高到348億美元、年增率為5％。

出口方面，長期以來，我國對美出口每年約為350億美元，2018年因應貿易戰開打提高到394億美元、年增率7％；2019年更提高到462億美元、年增17％，影響所及，貿易順差從2018年的63億美元擴大到2019年的114億美元。

官員提醒，由於按美方統計，台灣對美服務與實體產品出口值總和已達230億美元，符合匯率操縱國三項標準中的一項，換言之，雖然賺到了出口紅利，仍要顧慮遭列入匯率操縱國的風險。