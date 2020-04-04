女保全社區204住戶 1人發燒採檢

指揮中心晚間透露，染疫女保全工作社區共有204名住戶，全數匡列為接觸者，目前有一名住戶發燒採檢中；今天新增本土病例案352則是北部商店員工，據悉發病前工作均有戴口罩。

中央流行疫情指揮中心近日公布新增多例感染源不明的新冠肺炎本土病例，包括案336的北部高級社區女保全以及案352的40多歲獨居男子。

根據指揮中心調查，北部社區女保全日前發病後，曾和附近社區的40多歲女性討論團購近20分鐘，且兩人均未戴口罩，導致該40多歲女性（案347）也染疫。

指揮中心發言人莊人祥晚間透露，目前該名女保全接觸者共匡列388人，其中204人為同社區住戶，其餘則為接觸者，目前該社區已有一名住戶因發燒緊急採檢，另5人為女保全家人、1人為案347友人。

至於今天新增的案352，是一名40多歲獨居男子，也是國內首次出現同時失去味覺及嗅覺的本土病例，目前感染源還在釐清當中。

莊人祥說，該男子平時是北部某商店的員工，自述發病前上班均有戴口罩，且發燒就醫隔天並未上班，目前初步匡列9名接觸者，其中7人為職場接觸者、2名友人，將同步調閱監視器掌握是否接觸有國外旅遊史的民眾。

（中央社）

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