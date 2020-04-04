今新增7例確診 6境外移入 1本土

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增7例新冠肺炎確診案例，分別為6例境外移入及1例本土個案，本土個案感染源待釐清。截至目前，國內共累計355名確診案例。

本土個案為40多歲男性(案352)，近期無出國史，3月30日出現發燒症狀至診所就醫，4月1日因味覺及嗅覺喪失至同一診所就醫，隔天再至醫院就醫後收治住院並採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，個案獨自居住，平時活動地以住家及工作地為主，將進一步調查相關接觸者，以釐清感染源。

6例境外移入個案為2男4女，年齡為20多歲至60多歲，入境日介於3月15日至4月2日，發病日介於3月16日至30日。發病前活動地為瑞士、美國、德國、英國及南美洲。

指揮中心指出，案350於3月12日至18日至美國工作，返國時因與案197及案202(赴美國探親之夫妻)搭乘同班機因此列為接觸者，案350居家隔離期間，於3月30日出現輕微腹瀉情形，4月1日出現輕微胸悶症狀，於4月2日居家隔離期結束後，自行前往醫院就醫並採檢通報，於今日確診。

案355於2月20日至3月25日參加南美旅遊團，因與案259及331同團列為接觸者，無疑似症狀，居家隔離期間於4月2日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。

（中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 、中時、 林周義）

國內累計355人確診 50人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，昨(3)日國內新增893例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計35,442例(含31,384例排除)，其中355例確診(今日新增案349至355)，分別為304例境外移入及51例本土病例。確診個案中5人死亡，50人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒症狀後送就醫，其中2人一採陰性、1人檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,074,272例確診，分布於181個國家/地區；病例數以美國270,473例、義大利119,827例、西班牙117,710例、中國大陸81,639例及德國79,696例為多；病例中58,053例死亡，新增6,838例，以義大利14,681例、西班牙10,935例、美國7,077例、法國6,507例及英國3,605例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

（中時 林周義）