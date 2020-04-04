你在家上班嗎？這三大要點不可不知！

台灣新冠肺炎確診病例破300例，疫情進入高峰期，有越來越多的公司實施在家或遠距辦公，當老闆一聲令下「在家工作」時，勞動部提醒勞工們有三大工作規範不可不知，工作時間如何排定、出勤狀況如何記載、下班後工作可否報加班費；如果你是老闆的話，更要張大眼睛仔細瞧。

勞工收到公司「在家工作」指令後，對於工作規範常常是霧煞煞，以下是勞動部整理的三大工作規範Q&A，提醒勞工朋友如何保障工作權益。

一、勞工在家中或遠距辦公時，如何排定工作時間？

A：勞工工作時間應由勞雇雙方事先約定並依約履行。實際出勤情形，可由勞工自行記錄如工作日誌等，並透過勞雇雙方約定的方式回報雇主記載。

二、勞工在家中或遠距辦公時，出勤情形如何記載？

A：出勤紀錄不限於公司的簽到簿或出勤卡，可以使用電腦資訊或電子通信設備協助記載出勤紀錄。

例如：APP、電話、手機打卡、網路回報、客戶簽單、通訊軟體或其他可供稽核出勤紀錄工具。

三、勞工在家中或遠距辦公下班後，經雇主交辦工作，可否申請加班？

A：勞工正常工作時間結束後，因工作需要接獲雇主要求延長工作時間時，於完成工作後，應將結束時間回報雇主，雇主應記載交付工作的起迄時間並給付加班費。

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