雙北大眾運輸 即日起全面強制戴口罩

（18:33 更新內文）中央流行疫情指揮中心3日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，未戴者會予以勸導，勸導不聽者將開罰3,000元至1萬5,000元。雙北配合中央自即日起實施，請民眾搭乘大眾運輸工具務必遵守規定全程佩戴口罩，以保障自己與他人健康。

公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免感染風險，台北市交通局長陳學台表示，自即日起，民眾若未佩戴口罩欲乘車，將請業者進行勸導，如勸導不聽將拒載並得依《傳染病防治法》第70條規定處3,000到1萬5,000元罰鍰。

陳學台說，如有極端個案不排除通知警方到場依《社會秩序維護法》處理，請民眾搭乘公車、捷運等大眾運輸工具時務必佩戴口罩，另市府也呼籲民眾乘車時也請民眾盡量不要交談，並盡可能保持適當社交距離，減少病從口入機會。

他提醒民眾，搭車務必戴口罩、保持距離少交談、有症狀不搭車。

新北市 4/6起正式開罰

新北市交通局長鍾鳴時表示，感謝中央接納地方意見，新北已指示公車、客運與捷運等相關單位展開駕駛教育訓練、SOP動線規畫、公告張貼等前置作業，初期先採柔性勸導，預計清明節連假後的第一個上班日、6日起正式開罰。

鍾鳴時表示，交通部原宣布1日起搭乘大眾運輸需配戴口罩，但不具強制性也無明確罰則，上路3天來爭議不斷，新北市目前9成乘客均自主配戴口罩，但仍有少部分乘客不聽勸，難有效落實防疫工作。

鍾鳴時指出，感謝中央接納地方意見，捷運站部分，將以刷卡閘門為限，無配戴口罩者不得入站，公車部分若經勸導仍未配戴口罩，業者可要求拒載並予以退費；客運部分，配戴口罩才可上車，部分業者考量營運需求，主動提供口罩給乘客，但仍呼籲民眾自備。

（中時 張立勳）

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