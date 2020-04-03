大型車職業駕駛 交通部擬放寬年齡至68歲

交通部預告修正「道路交通安全規則」部分條文，放寬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡上限，由65歲延長至68歲。交通部路政司指出，將在風險可控管、 安全可確保的原則下，有條件放寬年齡上限，例如限制僅能日間行駛，65歲至68歲駕駛只能在上午6時至晚間6時開車，每天限開車8小時，連續駕駛不得逾3小時，新規定預計下半年上路。

交通部指出，為兼顧道路交通安全、高齡就業權益及回應運輸業界缺員需求，擬修法有條件放寬受僱汽車運輸業大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡，上限由65歲延長至68歲，規劃適用對象為於行駛區域固定、駕駛行車路程較短、限制每日最高工時等條件下的貨運3業、遊覽車客運業（限駕交通車）、市區及一般公路客運業，國道客運僅限台北往返基隆、台北往返桃園、台北到宜蘭或其他相鄰縣市間國道客運路線的職業駕駛人，也會有駕駛時間管控配套措施。

交通部說，依現行規定，大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，超過65歲的駕駛可依規定換發小型車職業駕駛執照至年滿70歲。運輸業公會多次反映，因駕駛人力不足及高齡化社會發展，建議放寬持照年齡上限至68歲。

交通部指出，為確保交通安全，規劃方案亦有運輸業管理配套措施，包括從業駕駛時間原則限日間時段、駕車時間採較現行更為嚴格的規定，每日總駕駛時間以8小時為限，連續駕車3小時，至少應有30分鐘休息，開車時段只能在上午6時至晚間6時。

（中時 陳祐誠）