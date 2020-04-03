國內累計348人確診 50人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，昨(2)日國內新增827例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計34,557例(含30,530例排除)，其中348例確診(今日新增案340至348)，分別為298例境外移入及50例本土病例。確診個案中5人死亡，50人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，其中3人有發燒症狀後送就醫；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計990,338例確診，分布於181個國家/地區；病例數以美國238,820例、義大利115,242例、西班牙110,238例、中國大陸81,620例及德國73,522例為多；病例中51,215例死亡，新增5,257例，以義大利13,915例、西班牙10,003例、美國5,758例、法國4,503例及中國大陸3,322例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

（中時電子報 魏怡嘉）