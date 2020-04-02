政院拍板 酷碰券每人每月上限1,000元

新冠肺炎疫情讓世界各國都非常緊張，同時也讓全球經濟受到相當大的影響，許多國家都研擬出紓困方案，要幫助企業、人民度過難關，而昨（1）日總統蔡英文宣布台灣規劃了2階段的紓困方案，金額高達1.05兆元，其中包含要發放給民眾的「酷碰券」，希望能夠刺激消費。

今（2）日行政院長蘇貞昌召開臨時院會，修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並通過第二階段的紓困方案，他表示原本特別預算是用來針對中國大陸疫情所造成的影響，不過現在全球都有疫情的情況下，政府打算擴大紓困金額，喊出「一兆救台灣，讓大家度難關」的口號。

經濟部長沈榮津表示，經濟部參考民間的coupon優惠，推出「酷碰券」，每個人每月上限有1千元，並會持續發放3個月，希望能夠刺激民眾多消費，振興內需市場。

不過目前仍會以減低業者營運成本、給予員工薪資補助等方式為優先，酷碰券預計會在4月底時上路，不過其餘詳細的規畫還要等到行政院定案後才能得知。

不過跟以往所發放過的消費券不相同，本次的酷碰卷會是以「民眾先消費政府再提供折扣」，這樣的方式來進行，也就是「你花錢我打折」，希望藉此刺激民眾消費，振興內需市場。

（中時電子報 CTWANT）

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