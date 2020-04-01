社交距離 即日起上路

衛福部長陳時中1日發布「社交距離注意事項」，即日起上路，除建議民眾避免去演唱會、娛樂等場所，室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離。若有較高機率近距離接觸，且無法有效維持1.5公尺社交距離場所，則業主「應停止營業」！

陳時中解釋，社交距離指引將分成2階段實施，當前為第一階段柔性勸說，第二階段為強制處分階段，但何時進入第二階段、罰則為何？陳時中強調，沒有時間表、尚未研擬。

陳時中說，第一階段建議民眾避免出席展覽、體育競賽、演唱會等活動，並避免進入「與維生無關的娛樂等性質場所」，若雙方正確佩戴口罩，則可豁免社交距離，但處於擁擠、密閉場所仍須戴口罩。

有較高機率近距離接觸，又無法有效維持1.5公尺社交距離場所，應停止營業，「但像KTV若能戴口罩、保持1.5公尺距離，還是可以唱歌的」。

對於應避免去的娛樂場所有哪些、或哪些場所必須停業，指揮中心發言人莊人祥補充，目前為勸導期，例如KTV、健身房、電影院等，若能保持1.5公尺社交距離，甚至要求戴口罩就還好，但有些場所一定會近距離接觸，如夜店，就要思考如何轉型，但現在還未到強制要求停業、開罰階段。該指引適用所有營業、非營業場所，管的是人與空間的安排，而非限定在特定業別。

另觀光局旅宿組長湯文琦也宣布，4～6月將補助各縣市防疫旅館，每房每日1千元，財源為既有預算移緩濟急，未設定單一旅館申領上限。全台已有5千房防疫旅館，另有2千房有意願加入，目標是希望上萬間旅宿房間加入。觀光局副局長張錫聰稍晚補充，粗估預算規模至少10億起跳。

指揮中心統計，國內1日新增7例新冠肺炎確診，均為境外移入，有英美旅遊史，累計全台329例確診。目前全台共4.8萬人居家檢疫中、3,100人居家隔離中。另自即日起，居家檢疫者首次外出趴趴走，將立即被送往集中檢疫所，且不得領防疫補償。

另總統蔡英文1日也宣布，下一階段要打國際盃，和美國、歐盟等國家合作抗議，基於於人道考量，台灣不會袖手旁觀，在口罩、藥物、技術等3個項目進行國際合作。台灣現在口罩日產1,300萬片，將提升到1,500萬片，未來將捐助1千萬片，約一日產能，支援國際防疫。