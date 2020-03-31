中華徵信所、牛津：第二季出口不會好

亞洲疫情已相對平緩，但全球消費需求明顯不振，中華徵信所、牛津經濟研究院3月31日雙雙指出，第二季出口不會好，電子業情況比2008年金融海嘯時還緊張，今年亞洲貿易量將顯著縮減，只能期待下半年有所反彈。



中華徵信所指出，美股是全球股市的指標，川普連續採取救市猛藥，不一定能讓全球經濟轉危為安，台灣經濟高度仰賴進出口，目前要考量的層面更多，包括大陸復工率、供應鏈供給量、物流情況，客戶訂單及市場需求，環環相扣。



「目前最大問題，在於客戶端和需求端」，中華徵信所總編輯劉任說，這不是危言聳聽，現在電子業要擔心第二季的業績而不是第一季財報，第一季有許多訂單是延續自去年底，而歐美疫情及鎖國效應，很明顯看到5G通訊、手機相關的新產品都順延或停擺，目前全球大廠供應鏈的訂單能見度都不高，第二季和第三季出貨令人相當擔心。



牛津經濟研究院亞洲經濟部門指出，新冠肺炎疫情爆發導致大陸出口急劇下降，相較去年同期，今年1、2月累計商品出口衰退7.8％，疫情的快速擴散將形成全球斷鏈，估計亞太區今年上半年的生產和貿易將急劇惡化，儘管估測下半年有機會反彈，但已能預見，亞洲整體貿易量今年將出現衰退。



牛津經濟研究院指出，台灣、越南和印尼的貿易表現算是比較好，但有些訂單來自春節假期前，這些地區進口情況較好主要是為了交貨再出口，預計接下來幾個月的出口將急劇萎縮，進而導致製造業萎縮。牛津經濟研究院指出，依目前情勢估計，全球貿易在第一季衰退後，第二季再度呈現收縮，只能期待下半年經濟活動慢慢恢復。