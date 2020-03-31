防疫0缺口 4/1起搭乘大眾運輸戴口罩

交通部長林佳龍今天視察台鐵與高鐵板橋車站後表示，針對所有的大眾運輸，要求大家戴口罩才搭車，大家要配合，讓清明連假時不要有防疫缺口。

林佳龍今天傍晚視察台灣鐵路局、高速鐵路局板橋車站，聽取相關防疫簡報。因為防疫需求，並未對外開放。

林佳龍在聽取簡報後，視察高鐵、台鐵的售票窗口、入口閘門的防疫措施。

林佳龍在接受聯訪時表示，感謝公共運輸防疫同仁將士用命，為旅客測量體溫，並要求4月1日起旅客戴口罩才能進站搭車，期待清明連假配合防疫，確保防疫沒有缺口。

他說，清明節連假期間，所有鐵道車站會量測體溫，有些有紅外線量測儀或以額溫槍測量，並且要求旅客要戴口罩，也提供酒精消毒。

林佳龍說，目前高鐵的12站都有量測體溫，也都有紅外線的體溫量測儀，台鐵本來是先設在22處大型的車站，已提前自今天起在全部的239站執行，另包括1298個郵局、公路系統包括高速公路的服務區、公路客運的轉運站，也都要量體溫、要求戴口罩。

林佳龍說，搭乘大眾運輸的旅客要戴口罩才入站，希望大家配合。高鐵與台鐵以訂票座位為主，短程也要做好防疫措施，以確保清明連假期間防疫無缺口。

（中央社）

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