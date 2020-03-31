抗疫！ 政院追加特別預算1,000億元

新冠肺炎疫情衝擊全球股匯市，各大國際研究機構陸續下修今年全球經濟成長，行政院發言人Kolas Yotaka今天傍晚表示，行政院決定追加1,000億元特別預算，近期內送請立法院審議，千億預算將用於防疫、紓困和振興三大用途。

對於行政院長蘇貞昌表示，防疫預算整體規模會達1兆，Kolas解釋，包含原有特別預算600億元、蔡英文總統加碼的移緩濟急與基金400億外，移緩濟急與基金再加碼1,000億元，央行、郵政儲金、各公營銀行貸款額度有7,000億，擬再追加特別預算1,000億。

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委李德維今下午在立法院質詢時詢問，新加坡防疫預算驚人，行政院長蘇貞昌心中是否有個預算規模，何時提出？蘇貞昌答詢表示，預計整體規模會達1兆元。

蘇貞昌指出，各國情形不盡相同，美國無社會保險，台灣有全民健保；另外，國家大小也不同，當初立法院通過600億元紓困預算，只有中國大陸疫情，現在歐美國家的疫情擴大，從600億元，加上以緩濟急的400億元，以及中央銀行2,000億元援助中小企業，加上疫情期間其他基金等4,000億元規模。

蘇貞昌表示，未來隨著疫情變化，台灣大概會到1兆元規模來整體紓困，在公共支出方面，他老早就要求要加大、加碼、加速。

蘇貞昌舉例，甚至連20公斤瓦斯桶每桶省100元等，各部會會針對各種狀況因應，如果這次要偷懶，「1人發多少錢最簡單」，他認為，針對不同受疫情影響的行業對症下藥，才能雨露均霑、立竿見影。

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