一分鐘快速看懂 3/31疫情記者會重點

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（31）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增16名新冠肺炎確診案例，包含14例境外移入、2例本土。本土個案（案307、322）近期均無出國史；境外移入個案出國目的為就學、工作或旅遊。截至目前為止，國內共累計322例確診，5例死亡，39人解除隔離。

◎新冠肺炎疫情延燒至大學校園，繼成大、政大、清大、實踐大學後，台師大今也出現確診個案，病毒攻陷5校。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中間接證實，此案例確為本土案例，即20多歲男性（案322），因無出國史，暴露史調查中，主要在學校和宿舍，接觸13人。

◎上海撤回人員共214名乘客，14名組員。乘客隔離衣口罩面罩，有檢疫，均無發燒症狀。

◎指揮官陳時中建議，因應疫情關係，社交距離最好保持室外1公尺，室內1.5公尺。若無法維持請戴口罩。

◎張上淳表示，即日起將擴大所有肺炎患者都需篩檢，避免任何漏網之魚。在通報案例中，因有24個案例出現嗅覺、味覺異常，因此上周就將此症狀列為通報定義，日後只要有嗅覺、味覺異常，就需做新冠篩檢。

◎觀光局主秘親自載染疫兒（案277）從桃機返家，今指揮中心公布採檢結果為陰性，讓立法院、交通部同仁鬆一口氣。

◎有關桃園機場觀光局官員染疫風波，該官員（主秘）表示，當初透過了解到孩子（案277）在菲律賓時，醫院告知並無染上新冠肺炎，僅需吃藥即可。而對於有無「刻意接待」一事，官員指出，只是因為和主任10幾年老同事，因聊天時剛好聊到小孩要回來，純粹去打個招呼，並無刻意接待指示。另，害另一同仁5歲而染疫，官員深感抱歉。

◎觀光局高官接待風波引起外界爭議，交通部決議，林姓主管（主秘）記大過調職、接待主秘之子（案277）的旅服中心主管（張姓主任）也遭記大過。交通局長林佳龍也在臉書上痛批，「怎可以私忘公，利用職務之便，去接待官員的兒子，甚至讓同仁在沒有警覺的情況下染疫，還波及5歲孩子，讓我最心痛。」

（中時電子報 許立穎）

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