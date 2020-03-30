紓困服務業 政府擬補貼薪資四成

行政院30日邀經濟部討論艱困服務業紓困方案，對急凍、業績連二個月衰退五成以上服務業，決比照交通部觀光及運輸業，由政府給予員工四成薪資補貼，每人每月直接發放上限2萬現金，先補助3個月，最多可領6萬元；同時擴大水電減免逾15％。全案最快4月上路。

經濟部所稱「艱困服務業」範圍包括餐飲、婚紗、百貨、會展、機場零售餐飲、觀光區景點商圈、配合航空跟飯店洗衣業都在內，粗估受惠逾30萬人受惠，預計所需經費則逾百億。

此外，總統蔡英文十分重視基層從業人員的生計，繼加碼100億元力挺交通部長林佳龍所提「紓困2.0」方案後，30日再指示行政部門，給予計程車運將及遊覽車司機列入受創產業，逾10萬名司機可望比照觀光業，每人每月發1萬元，共3個月，總經費約34.5億元。

疫情重創我國內需產業，尤其以服務業首當只衝。經濟部正擬定針對餐飲、零售、百貨等服務業紓困加碼方案，其中備受矚目的是直接發現金給艱困服務業薪資補助方案。據悉，經部方案直接補助受創服務業員工薪資最高五成，上限2萬元，為期3個月；但行政院30日開會，認為不宜「一國兩制」，因此要求經部比照交通部針對觀光及運輸業的員工四成的薪資補貼方案。

艱困企業定義為1月起業績連二個月與去年同期或下半年平均衰退五成以上，但前提是不得採「減班休息補助」方案、不得減薪，才可適用。而經部也另提一定義是，較上月衰退五成以上，最後二擇一，由政院拍板。

不僅如此，業績大幅衰退的急凍企業，水電還會擴大減免，原本政院宣布水電減免方案一般商業用戶最多減免10％且上限不逾10萬元，水費減免5％上限5千元，但這次研議要擴大至15％以上，但考量台電及台水財務問題，僅負擔一部分，部分由經部匡列額外經費補貼。

經部構想是不分產業別，不分規模，一律予員工薪資補貼及水電擴大減免，初估整體經費將逾百億元，預估至少約30萬人受惠，行政院要求經部周三前，將所有適用產業類別、營收衰退逾五成的服務業員工人數盤點完成，呈報行政院，以決定額度。知情官員表示，婚紗業、專辦喜宴的餐飲業業績幾乎雪崩，但小吃店、外送餐飲、零售業，衰退幅度都不到五成以上。