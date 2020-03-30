產能催落去 蔡英文宣示口罩日產2,000萬片

總統蔡英文今日視察不織布大廠敏成，她宣示，口罩國家隊達到日產1,000萬片的目標，未來還要挑戰日產2,000萬片，這對整個國家的民心士氣，其實是很有用的，不僅是提供了口罩，也證明台灣的團隊可以一直挑戰這種極限。



蔡英文表示，她去看過口罩供應鏈最前端的口罩製造商、走過製造機械的機械團隊在產線組裝上的努力，也去不織布的原料供應商。這次到敏成公司，看的則是口罩中一個最核心的材料，也就是「熔噴不織布」。



她希望，口罩國家隊在完成防疫之後，還要繼續維持，更希望整個供應鏈都能維持台灣優質生產，包括醫療、國軍，都會採用國內生產的政策，政府也會檢討公共部門的需求，讓口罩國家隊可以維持需求。

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蔡英文也要求，疫情結束後要再一次盤整，國家在戰略及民生的需求上，要一定程度能夠掌握自己生產的能量。相信這點，經濟部長沈榮津已經開始作業，她也請醫療與公共衛生部門開始盤整所需要的戰略與民生基本物資需求。希望在這段期間全心投入疫情的同時，就已經在為國家戰略與民生物資的整備進行盤點的工作。



口罩國家隊達到日產1,000萬片的目標，蔡英文覺得很不可思議，她宣示，未來還要挑戰日產2,000萬片。蔡英文認為，這對整個國家的民心士氣，其實是很有用的，不僅是提供了口罩，也證明台灣的團隊可以一直挑戰這種極限。



對台灣人民來說，是一個很重要台灣精神的展現，它有韌性、能夠突破障礙，然後一直去承受不同程度的挑戰，這就是我們整個國家隊所展現出來給人民的一種能量。蔡英文要感謝私人部門的團隊，還有公務部門的團隊，在這一次都竭盡所能、團結一致，而且無私的一起來度過這個國家最困難的一段時間。