陳時中：未保持法定距離 擬開罰

防堵第二波疫情返國潮，中央疫情中心指揮官陳時中29日表示，比預期稍好，針對下一波防疫，他說，如果沒有維持適當社交距離，未來考慮研議採開罰方式來規範。

29日晚傳出，新冠肺炎死亡病例再添一例，使台灣死亡人數增至三人。指揮中心公布新增15例確診，其中14例境外移入、1例本土，國內累計298人確診，估30日將正式破300大關。而案268工作室老闆因出現症狀近1個月才確診，疫調相對困難，指揮中心除擴大匡列449名接觸者，並公布其足跡，他曾在2月29日下午5時20分到金山老街、3月15日下午2時30分到烏來老街。

陳時中日前要國人一起防禦返國潮的第二波疫情，以二周為觀察期，如今將屆滿，他29日表示，這波返國潮確診人數雖然略高，但比當時指揮中心設想預期情況稍好，最壞情況沒有發生。

陳時中說，第一波搶著回來的人，有些症狀，大家都會急著回來台灣，醫療也會比較好。第二波返國潮會比較平常，相關確診比較沒那麼高。

媒體追問對下一波防疫有何值得改進？陳時中坦言，要擔心的是社交距離，未來可能要對社交距離嚴加處理，因為一般排隊，還是人靠著人，正在研議社交距離更嚴格規範，雖然不會像新加坡一次罰好幾萬元，但考慮用罰款方式處分。

陳時中補充說，如果出現疫情惡化，各單位都有做一些相關準備，很多部會都有進行異地上班模擬，大企業做得更積極。 他說：「無症狀就是要靠個人的衛生習慣，包括勤洗手、維持適當的社交距離，才不會往外擴散，將會思考要不要往前走，讓這件事（維持社交距離）做得更確實。」

至於誰來執法、法源為何？陳時中說，法源沒問題，但怎樣才可行、有效，大家還在討論中。「我對社交距離是在意的」，但還要做很多細節討論。

副指揮官陳宗彥補充說，台灣人對於防疫意識強烈，或許可以推行「一個手臂距離」的運動，倡導民眾維持適當的社交距離。

新加坡日前規定，任何人在公共場所刻意坐在與他人距離1公尺內位子、故意坐在標示為不能坐位子，或排隊時故意站在與他人距離1公尺內的位置，都會被視為違法行為，最高可處以星幣1萬元（約新台幣21萬元）罰款或被關6個月，或同時面臨兩種罰則；另香港則禁止3人以上聚會等措施。