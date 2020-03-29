紓困遊覽車業 祭五大措施

新冠肺炎導致遊覽車業載客大幅下滑，交通部29日宣布5項紓困措施，對每一遊覽車車輛約可補貼到7.5萬元，駕駛人與從業人員則可補貼至約11.3萬元，全年汽燃費免徵、連同去年每車補貼達4.67萬元。



今年農曆春節後受到疫情影響，廟會如媽祖遶境、校外教學及學生畢旅等活動取消，遊覽車業面臨無客可載窘境，喊苦說：「不是降低2、3成而已，是2、3個月完全沒生意」，呼籲政府明訂「旅遊專用」消費券，讓帶動觀光火車頭的遊覽車業活下去。



公路總局29日提出五項遊覽車業紓困措施，包含一、補貼汽車燃料使用費，自108年冬季（108年10月）起已提前對遊覽車免徵汽燃費至109年9月（秋季），依排氣量最高免繳4萬1,580元， 109年冬季續再補貼50％減繳約5,198元，總共每車補貼約46,778元。二、補貼109年度牌照稅50％，依排氣量不同每輛車最高補貼16,200元。



三、提供駕駛人及從業人員培訓津貼，每人每月最高上課120小時，可領取培訓費最高18,960元，最長6個月，合計每人最多可領取113,760元。四、協調融資公司給予車輛融資貸款應繳交本息展延3～6個月、每期應繳金額降為30％至50％、展延加計利息最高以不超過2％為原則，並補助展延利息每輛約可補貼5千至8,千元不等。五、補助每輛車防疫用品購置經費3,200元。



公路總局表示，轄管監理機關將持續關心注意，交通部也將視疫情發展滾動檢視各項紓困方案，協助各汽車運輸業因應此次疫情衝擊及影響。