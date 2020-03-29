2月人口負成長史上最慘 今年新生兒難逾17萬

在沒有受到新冠肺炎疫情衝擊下，台灣人口負成長趨勢非常明顯，學者表示：「史上從沒發生過這種情形。」

人口負成長拉不回，據內政部最新統計，今年1、2月死亡人數超過出生人數4,838人，2月份自然增加更出現2,675人的負成長，是史上單月最嚴重人口自然增加負成長，此趨勢下去，今年新生嬰兒出生人數勢低於17萬人。

2019年上半年台灣出生人數首度低於死亡人數，人口自然增加提前出現負成長，下半年國人「增產報國」，拉回人口自然增加，不過人口負成長已出現嚴重警訊。官員說，台灣人口最高峰停留在2019年12月的2,360萬3,121人。

今年1、2月份，在出生人口持續低迷情況下，1月份人口負成長2,163人，出生人數遠低於死亡人數，不過社會增加移入3,307人，讓台灣人口維持正成長。但是，2月份死亡超過出生人數（自然增加負成長），提高到2,675人，而社會增加是負687人，總人口負成長3,362人。在沒有受到新冠肺炎疫情衝擊下，台灣人口負成長趨勢非常明顯，台大社會系教授薛承泰表示：「史上從沒發生過這種情形。」

薛承泰認為，讓他真正訝異的是，今年1月出生嬰兒數降為1萬2,510人，1月份從來沒有這麼低過，2月份出生嬰兒1萬3,536人，雖然不是最低，但是因為人口高齡化，帶動死亡人數增加，進而造成人口自然增加出現2,675人的負成長，今年如果再這樣下去，新生嬰兒應該會低於17萬人。

另外，今年1、2月份結婚對數分別有1.2萬、1.1萬對，並不似2009年金融海嘯後單月僅有6,000對的冷凍狀態，但薛承泰憂心，在新冠肺炎影響下，4月份會開始出現延後結婚的問題。

薛承泰解釋，1到3月份的結婚數量，多半是在去年底疫情爆發前決定，大家習慣提前三個月安排結婚細節，今年1月新冠肺炎疫情爆發，同時也限制室內活動人數，原本第二季要結婚的人就會開始觀望，因此4月是觀察結婚意願的重要關鍵。未來結婚數量是不是會下降，還要看疫情會延續多久。

不僅貢獻GDP 新竹地區幼兒比例高

在少子化衝擊下，我國人口高峰將停留在2019年底，學者憂心少子化問題將急遽改變我國人口結構。不過年輕人敢不敢生小孩，重要關鍵還是在工作和收入能否穩定，例如新竹縣市就因為有竹科提供就業機會，讓0到4歲幼兒比例比其他縣市還要高。

內政部統計顯示，我國人口總數在2月份為2,360萬0,903人，較去年底人口最高峰時減少3,000人，除了秋冬季節高齡者過世人數較多外，嬰兒出生人數持續下探，是主要的問題。

其中，0到4歲幼兒人口為96萬7,533人，佔總人口比例為4.09％。很難想像，1970年代的0到4歲幼兒比例是11％左右，40年來幼兒佔人口結構比例急速下降。 在六都方面，桃園市的0到4歲幼兒比例最高，達到5.1％，台北市則達到4.6％，有12萬4,023人。新北市幼兒人口雖然最多，但是人口基數也大，0到4歲幼兒比例僅3.7％。

新竹生育率名列前茅，常見家長帶幼兒參與活動。圖／本報資料照片

竹科不僅貢獻台灣GDP，更因為需要大量年輕工程師，帶動年輕人到新竹地區安家落戶，而且在有穩定的工作下，更敢結婚、生小孩。新竹市0到4歲幼兒比例達到5.2％，不僅高於全國平均，更高於六都。新竹縣的幼兒比例也達到4.9％。

今年因新冠肺炎疫情影響，觀光產業、服務業出現「減班休息」的狀況，台大社會系教授薛承泰憂心，工作和收入不穩定，可能會影響年輕人結婚、生小孩的意願。例如2008年金融海嘯的無薪假，導致2009年結婚、生子率下降，當時單月結婚數量降到6,000多對，因此馬政府快速提出鼓勵結婚的政策，最後連續5年帶動出生嬰兒數量成長，2016年是最後一次年度有20萬名新生兒。

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