防疫下一步 與人靠太近擬開罰…

清明連假即將到來，各界憂心將迎來新一波確診高潮，指揮中心表示，目前已做好準備。針對防疫下一步，指揮官陳時中直言「對適當的社交距離是在意的」，未來考慮如果沒有維持適當社交距離，研議採開罰的方式來規範，細節仍在研究中。

陳時中今天下午宣布新增15例確診，14例境外移入、1例本土，國內累計298人確診，39人解除隔離。

針對第一波返國人潮高峰關鍵期是否已過？陳時中表示，第一波返國確診的人數雖然略高，但比當時指揮中心設想預期最壞情況稍好，第一波搶著回來的人，是有一些症狀，大家都會急著回來台灣，醫療也會比較好，第二波就算是比較平常，相關確診比較沒那麼高。媒體追問「下周10-12增進數字」是否合理？陳時說，期待的數目比較低一點，但這個數字是合理的推測。



未來可能不排除有多起社區感染，媒體詢問陳時中，對下一波防疫有何值得改進之處？陳時中說，更要擔心的是社交距離問題，未來可能要對於社交距離，嚴加處理，因為一般排隊，還是人靠著人，也在研議社交距離要更嚴格規範，雖然不會像新加坡，但是確實想考慮用罰款的方式做處分。

他說:「我們做了很多，因為無症狀就是要靠個人的衛生習慣，包括勤洗手、維持適當的社交距離，才不會往外擴散，將會思考要不要往前走，希望讓這個事情做得更確實。」



陳時中表示，如果出現疫情惡化，各單位都有做一些相關準備，很多部會都有進行異地上班的模擬，大企業做得很積極，已經做好相關準備。



至於誰來執法、法源為何？陳時中說，法源沒問題，但怎樣執法才可行、有效，大家還在討論。他直言「對社交距離是在意的」，但還要做很多細節待討論，才能知道是否能夠確實執行。



副指揮官陳宗彥會後受訪說，台灣人對於防疫的意識強烈，或許可以推行「一個手臂距離」的運動，倡導民眾維持適當的社交距離。



此外，武漢台商等台胞包機回台，今明各一班，陳時中說，一切都做了最好的準備，也期待我們國人安全返鄉，所有準備都做好，如果這班順利，下一班就更順利，回家路就不遠。