列立院優先法案 稅捐稽徵法 聚焦滯納金修正

「稅捐稽徵法」修正案已列為立法院本會期優先法案，財政部快馬加鞭整理修正內容，預訂4月初呈報行政院審議。這次修正最受關注的是大幅調降滯納金繳納，滯納金加徵方式由「每逾二日」加徵1％修正為「每逾三日」加徵1％，總加徵率則由15％降為10％，以兼顧納稅義務人權益。

立法院財委會周三（1日）也將審查立委賴士葆等人提案的「稅捐稽徵法」第11條之1修正案，明定不動產設定抵押權可以作為稅款擔保品，不過應以易於變賣且能足額清償的不動產為限，但不以第一順位為優先。對此，財政部次長吳自心28日表示「可以接受」，實務上，不動產設定抵押權就可作為稅款擔保品，修正案只是「入法」，更明確。據了解，財政部周三將就此一條文提出對案，僅就文字略作修正。

由於財政部加快腳步送出「稅捐稽徵法」修正案，可望與賴士葆等人提案併案審查。

有關大幅調降滯納金繳納的原因，財政部官員說，司法院釋字第746號解釋意旨認為，每逾二日按滯納數額加徵1％滯納金，是否間隔日數過短、比率過高、過苛，應予調整，為兼顧滯納金是督促人民如期繳納稅捐，確保國家稅收如期實現，參考「工程受益費徵收條例」加徵滯納金規定調降。

官員指出，修正施行時，欠繳應納稅捐且尚未逾計徵滯納金期間者（即繳納期間屆滿之翌日起30日內），適用修正後規定，修正施行前已繳納案件，基於法律安定性，仍應適用修正前規定。

其次，重大逃漏稅加重罰則也是朝野立委注意焦點。現行規定納稅義務人以詐術或者是其他不正當方法逃漏稅損者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以下罰金，遭外界抨擊罰責太輕。修正案大幅提高為處六個月以上、十年以下有期徒刑，併科1,000萬元以上、1億元以下罰金。

此外，納稅人若不服核定稅捐提起訴願，原本須繳納所欠稅款的「半數」，才可暫緩移送強制執行，修正後改為「三分之一」即可。官員解釋，參考司法院釋字第224號解釋意旨，及兼顧納稅義務人權益，避免因強制執行發生不能恢復損害之虞，參考民事執行須提供三分之一擔保始得為假執行做法，修正暫緩移送執行之繳納稅額比例由「二分之一」調降為「三分之一」。