台酒攜農委會 酒精國家隊 拚月產400萬瓶

為防堵疫情，繼口罩之後，以酒精為主的防疫物資，成為政策鎖定擴大生產的新目標。農委會將與台灣菸酒公司合作，優惠價供應公糧糙米2.5萬噸，生產糙米產製的300毫升、75％防疫清潔用酒精，預計每月供應包裝400萬瓶。

台灣菸酒公司說明，2月9日起配合75％防疫清潔用酒精生產，目前600毫升包裝，主要由台中、宜蘭及屏東酒廠生產。供應通路包括健保藥局、四大超商、全聯、美廉社、連鎖超市及量販店等全台2.1萬多家據點。截至3月26日止，已供應市場各類酒精產品817萬瓶。

行政院長蘇貞昌28日視察台灣菸酒公司時也說，農委會提撥2.5萬公噸公糧糙米，投入產製防疫用酒精，預計4月起供應，未來將視疫情需要，隨時增加供應量。

蘇揆說，各國因疫情紛紛關閉邊境，為了不讓國內酒精生產斷鏈，他下令農委會提供公糧裡面的舊米，給台酒公司拿去生產酒精，每個月台酒可生產400萬瓶防疫酒精，政府公糧倉也得以消化2,000噸兩年以上的老米。讓酒精生產原料供應無虞、維持稻米價格、政府也可減少支出。

農委會強調，公糧庫存90萬公噸，可供應國內九個月消費量，4月底即將陸續收穫新期米，全年公糧收購量約30至40萬公噸，稻米供應無虞。