空服機組員防疫 4月起配戴護目鏡穿隔離衣

疫情中心指揮官陳時中今天宣布，空服組員從4月起要配戴護目鏡、隔離衣、口罩及手套執勤，相關裝備列為防疫物資。

機組人員執勤期間染疫風險高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中宣布，機組員從4月1日起，執勤時必須配戴外科口罩、護目裝備（平光眼鏡或護目鏡）、防水隔離衣及防水手套，上述4種列為防疫物資，一定都會夠用。

「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」中已經規定，機組人員執勤時會簡化餐點服務流程或提供簡便餐，並停止免稅品售賣服務，以降低與旅客接觸風險。

機組員在外站時必須由專用車輛集中接送至旅館，且除非有特殊狀況，並經外站主管同意，否則不可外出；返台後，貨機組員3天內、客機組員5天內比照居家檢疫規定，不得外出。

若機組員違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」規定，都將列入14天的居家檢疫。

外界擔心由航空公司管理會有球員兼裁判的問題，民航局副局長何淑萍說，若航空公司未落實監督，讓大量機組員違規，將會導致可以出勤的機組員越來越少，可以飛行的航班也會相對減少，民航局也會有抽查機制，監督航空公司落實相關規定，若空服員確診，航空公司也應繼續支付薪資。

何淑萍也表示，機組員休假部分，必須符合民航法規、勞動基準法以及防疫的相關規定。

民航局也補充，空服員如果確診，航空公司仍須支付薪資，並不會領額外的補償。

另外，交通部觀光局副局長張錫聰說，建議旅客有發燒症狀暫緩搭機，全程避免觸碰眼鼻口，旅客也可自備手套、100cc乾洗手，有不舒服可告知空服員安排座位，千萬不要自己更換座位。

陳時中表示，未來也會提出乘客守則，如果乘客不守規定會處罰。

為保護空服機組員免於新冠肺炎威脅，陳時中親戴「護目鏡」示範。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

（中央社）

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