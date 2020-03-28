衝防疫旅館數量 觀光局補助每房每晚千元

為了提升防疫旅館數量，觀光局今天表示，若旅館業者願意成為防疫旅館，擬補助業者每房每晚新台幣1,000元，為期至6月底，讓需要居家檢疫者可以入住。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，台灣從國外入境者都必須居家檢疫14天，根據中央流行疫情指揮中心統計，截至27日止居家檢疫共逾9萬1,000人。

隨著居家檢疫人數暴增，防疫旅館需求也增加，觀光局副局長張錫聰表示，目前防疫旅館全台客房數只有2,710間，為了要提升旅宿業者意願，規劃從下個月起至6月底將補助願意加入防疫旅館的業者。

他說，目前初步規劃是旅宿業者願意成為防疫旅館，就補助每房每晚新台幣1,000元，不過參加的旅館必須要配合地方主管機關的相關規範，地方政府也會對於防疫旅館辦理消毒講習等，相關消毒清潔的材料，例如消毒水等，觀光局也會額外再補助給地方政府，再轉補助給業者。

至於目前不少旅宿業者「逆向」思考推家屬方案部分，張錫聰表示，由於加入防疫旅館的業者需要專責人員且受相關訓練，因此「逆向」思考的業者並不在補助的範圍之列。

（中央社）

延伸閱讀

14天12萬元 豪華防疫旅館被訂爆

居家檢疫惡意外出 侯友宜：考慮公布姓名

換家人旅宿防疫 飯店業搶商機

居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7千元

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram