補貼半數薪資差額 安心就業計畫27日上路

針對無薪假勞工的最新協助措施，勞動部規劃10億元預算推出薪資補貼措施「安心就業計畫」，事業單位只要符合1月15日起實施減班休息、實施區間達30天以上、向通報地方勞政主管機關通報等三項條件，27日起都可以來申請，申請後約10個工作天可發放補貼。

勞動部為因應新冠肺炎疫情對國內就業市場的影響，於勞雇雙方協商同意暫時縮減工作時間及減少工資期間，運用薪資差額補貼措施「安心就業計畫」，以穩定就業，薪資差額補貼額度，是以勞工實施無薪假前1年的平均月投保薪資，扣除掉實施無薪假後月薪的半數差額來計算，上限為1萬1,000元；當勞工同時有兩份工作，且同時實施無薪假時，合計每月最高可領的上限也為1萬1,000元。

由於這項補貼是由勞保月投保薪資為計算，假設一名勞工原投保勞保薪資最高級距4萬5,800元，若實施無薪假後薪資僅剩基本工資2萬3,800元，就可以領取1萬1,000元的半數差額補貼；但如果勞工原投保薪資為2萬6,400元，無薪假時薪資剩基本工資2萬3,800元時，只能領取1,300元補貼。

勞動部勞動力發展署組長陳世昌指出，比照「防疫特別條例」，這些事業單位是要在今年1月15日開始實施無薪假才符合資格，在這日期之前實施的事業單位將不被認定是受疫情影響，但如果下一次申請日期在時間內、且勾選受疫情影響，仍可以申請。

「安心就業計畫」補貼對象除了按月計酬全時勞工，庇護性就業身心障礙勞工、與雇主約定正常工作日數和時間的部分工時勞工也可適用。陳世昌解釋，有些部分工時勞工會與雇主約好固定的工作日數、或時數，只要有因為疫情而減班，只要在協議書上載明減班休息實施前、實施後的每週工作日數和時數，出現日數和時數的落差，就可做為申請佐證。

勞動部表示，「安心就業計畫」補貼無薪假勞工，每人每月最高可領1萬1,000元、最長可領6個月，適用對象為參加就業保險的勞工；超過65歲不能參加就業保險的勞工，只要雇主有投保職災保險者也可適用；而這項補貼的申請人，可以是勞工自行申請，也可以由雇主彙整代為申請。

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