好康在哪？一張表看懂第二波紓困方案

新冠肺炎疫情全球大爆發，行政院緊急推出第二波紓困方案因應，包含公股行庫貸款利息減碼、延緩108年度所得稅繳納或分期繳納、電信費用緩繳、企業水電費打折、艱困企業員工薪資補助和提供航空業500億專案融資等，希望降低新冠肺炎疫情對個人、企業和觀光旅遊航空業的衝擊。

第二波紓困方案有哪些好康？

在國人方面，最大亮點是八大公股行庫貸款利息再減碼，自用住宅1,000萬以內房屋貸款利率再降1碼，共降2碼（0.5個百分點），信用卡、車貸、信貸等消費性貸款1,000萬以內利率再降2碼，共降3碼（0.75個百分點），都是為期六個月，4月1日上路實施至9月30日。

同時，個人貸款如有困難，本金和利息可以申請緩繳三至六個月。而配合央行已降息1碼（0.25個百分點），所有銀行的放款利率都會充分反映。

其次，個人可以申請延緩繳稅，所得稅緩繳最長一年，或分期繳納最長三年，若有退稅者，自動提前退稅。

第三，個人電信費有繳納困難者，可申請電信費用緩繳六個月，期間不斷話、不斷訊。

第四，桶裝瓦斯每公斤降5元，以每桶20公斤瓦斯計算，現價約700元，可降100元。

第五，弱勢老人、兒童、身障者，每人每月加發1,500元生活補助，為期三個月，衛福部評估受惠人數近百萬人。

至於一般企業，則推出水電費打折，連續兩個月營收較去年減少15％的企業，水費可折扣5％，每月上限5,000元；至於電費，低壓用戶含服務業及中小企業，折扣10％，每月最高10萬元，高壓用戶即中大型用戶、製造業則降低契約容量減收基本電費，兩年內恢復免收手續費。

中央銀行再加碼2,000億中小企業融通方案，在200萬貸款額度內，利率最高1％，超過200萬部分，利率最高1.5％。

至於受到重創的觀光旅遊業，政府補助觀光旅館業每家20萬、民宿業每家5~10萬、旅行社每家10萬、觀光遊樂業每家20萬。

旅行、旅宿、民宿、遊樂業的艱困企業提供薪資補助方案，限業績衰退五成以上、不採「減班休息補助方案」、減薪未達兩成的企業，政府補助員工原薪資四成、每人每月上限2萬元，為期三個月。此外，提供航空業專案融資500億元。

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