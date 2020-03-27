今年報稅適用 扶養親屬條件 4項獲放寬

今年報稅有小確幸。財政部近日發布函釋，放寬扶養「無謀生能力」親屬定義，自即日起新增「全年所得低於基本生活費」、「受監護宣告精神障礙」「嚴重精神疾病」、「適用長照特別扣除額」等4項。

一般來說，可扶養親屬分為四種，第一是直系尊親屬如自己或配偶的父母與祖父母等；第二是子女；第三是兄弟姊妹；第四是其他親屬。

原本扶養「無謀生能力」親屬定義，僅限身心障礙、重大疾病、需長期照顧親屬或年收入低於8.8萬元，財政部函釋針對無謀生能力且未滿60歲直系尊親屬，另新增精神衛生法規定嚴重精神疾病患者、全年所得低於基本生活費（17.5萬元）等2項定義。

而針對所有四種可扶養親屬，財政部新增「受監護宣告（精神障礙或心智缺陷，導致無法自主）」、「適用長照特別扣除額」等2項無謀生能力情況，皆為擴大適用範圍。

官員指出，財政部原先在2000年函釋針對「無謀生能力」者多著墨在持有身心障礙手冊者、需要長期照護，還有全年所得低於個人免稅額（8.8萬元）等。但是，隨著近20年來精神疾病興起與社會變化，我國在精神衛生法、保險法都設立無能力行為的定義，因此財政部參考各部會法規修改函釋。

舉例來說，過去如果是60歲以下的父母、且個人年收入有10萬元，則子女在去年以前是無法列報扶養，因為10萬元已超出免稅額標準。

這次解釋令生效後，因改為基本生活費標準，只要60歲以下父母個人年收入17.5萬元以下，皆屬無謀生能力範圍，官員強調，子女若有實際扶養事實、也與父母在同一戶籍或住所等要件，即可申報扶養。