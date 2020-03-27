移工入境需居家檢疫 產業檢疫所要1人1室

依據疫情指揮中心3月17日指示，自同日16時後登機入境的移工，應辦理居家檢疫14天。截至3月26日，共計應辦理居家檢疫移工人數為2,758人。

勞動部為加強國內防疫，自即日起修正入境移工居家檢疫辦理方式，社福類的居家檢疫，統一入住政府安排的集中檢疫場所；產業類的居家檢疫場所仍維持由雇主或仲介公司辦理，但須事先經權責機關實地查核，以一人一室為原則，確認後始得引進移工。

經統計截至3月17日至26日，入境移工應辦理居家檢疫共2,758人，產業類共1,732人，社福類1,026人。其中，94.31%係由仲介公司代為辦理，5.69%由雇主自行辦理。

勞動部表示，上開居家檢疫實施以來，外界建議包含居家檢疫場所尋覓困難，如何有效落實移工居家檢疫管理等。基於國內防疫及人道考量，自即日起入境移工，社福類（含機構看護工、家庭看護工及家庭幫傭）的居家檢疫，將統一入住政府安排的集中檢疫場所。

包含衛生福利部提供400床檢疫場所，及勞動部刻正洽仲介公會委託辦理230床，惟費用應由雇主負擔。因集中檢疫場所的床位數有限，3月28日起社福類雇主引進移工前，應先取得入住集中檢疫場所的證明文件後，始得引進移工。

至於產業類的檢疫場所，仍維持由雇主或仲介公司辦理，並應於申請許可、入國簽證及移工入境辦理接機登錄時，提供「移工入境辦理居家檢疫計畫書」，且經由權責機關實地查核，確認符合1人1室或其他相關規範，以及如何落實門禁管制等機制後，始得引進移工。另為保障返鄉休假移工就業權益，產業類返鄉休假移工將比照社福類移工辦理，統一入住政府安排的集中檢疫場所。

勞動部表示，由於雇主引進移工時程可能延後，雇主可採取下列配套措施，解決人力需求，包括鼓勵雇主以國內承接方式聘僱移工；鼓勵雇主僱用失業勞工，勞動部也將提供僱用獎助每人每月新臺幣9,000元至1萬3,000元，最長12個月。

家庭有照顧需要者，可撥打長照1966專線洽詢提供照顧資源；鼓勵減班休息或暫無移工需求的製造業雇主釋出移工，供所需雇主國內承接，於防疫期間釋出移工名額，未來申請時將同意不予管控名額。