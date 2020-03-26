寄口罩給海外學子！政院有初步想法了

口罩實名制2.0第一批網購，今（26）日起開放到超商領取口罩，行政院長蘇貞昌今日一大早到超商，體驗領取口罩流程。蘇貞昌表示，口罩已穩定達到日產1,260萬片，隨著90台新增購的機組都已全部到位，4月上旬可提升到日產1,350萬片，行政院正在評估讓民眾一次可以買到更多、限制更少、方式更多元口罩。

對於歐美新冠肺炎疫情嚴俊，留學生、海外國人買不到口罩，讓在台家人心急如焚。據了解，雖行政院暫不開放口罩寄出國，但已討論初步模式，預計寄出的親等以二親等為原則，且寄出的方式與初期開放布口罩一樣，要採報關模式。但時間點必須等這波歸國潮防疫緩和下來，且口罩產能足以因應需求。

另外，行政院會昨天聽取衛福部報告新冠肺炎疫情最新狀況，衛福部表示，現今防疫首重守住國門前線，除將全球旅遊疫情建議提升至第三級，也限制非本國籍者入境（除事先申請准許者）、入境者皆須居家檢疫14日，並在4月8日零時前，全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

內政部次長陳宗彥進一步指出，4月8日零時前全面禁止來台轉機措施，將視全球疫情最新狀況調整，必要時會延長。

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