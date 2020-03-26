續呈2位數增加 國內確診達252人

衛福部長陳時中今(26)日表示，國內新增17例COVID-19(新冠肺炎)病例，包括15例境外移入、2例本土。累計全台共有252例確診，分別為212例境外移入及40例本土病例。確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

陳時中提到，本土病例(案246、247)均為境外移入個案的接觸者，其中案246為60多歲男性，為案209(美國移入)同住家人，無疑似症狀，經接觸者採檢後確診；案247為40多歲女性，為案228(荷蘭移入)同住家人，於3月23日發病，經就醫採檢通報後確診。

指揮中心表示，新增15例境外移入個案為7女8男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至23日，發病日介於3月11日至23日，發病前活動地包括美國、英國、紐西蘭、西班牙、馬來西亞、摩納哥、墨西哥等國家。

指揮中心指出，境外移入個案中，案248於3月12日至20日跟團赴西班牙旅遊，該旅遊團中有2人於3月23日確診(案170、189)，案248無症狀，經衛生單位進行接觸者採檢後確診；該旅遊團截至目前共計3人確診。

指揮中心也提到，全球累計455,753例確診，分布於176個國家/地區；病例數以中國大陸81,285例、義大利74,386例、美國65,174例、西班牙47,610例及德國31,554例為多；病例中20,740例死亡，以義大利7,503例、西班牙3,434例、中國大陸3,287例、伊朗2,077例及法國1,331例為多。

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